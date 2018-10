– Krisen er ikke over

Krisen for offshorerederiene er ikke over selv om oljeprisen stiger. Det sier professor ved Handelshøyskolen BI, Torger Reve, og mener rederiene må kvitte seg med mange av skipene som ligger i opplag for å få orden på økonomien. – Vi har altfor mange supplybåter i forhold til det markedet etterspør, og det ligger mange ledige skip i norske fjorder. Det betyr at det tar lang tid før markedet etterspør den kapasiteten, sier Reve.