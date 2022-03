– Krevjande sløkkingsarbeid

John-Rune Lillebø ved 110-sentralen i Møre og Romsdal seier at sløkkinga av brannen i terrenget i Ulsteinvik er vanskeleg. – Det er ekstremt tørt så brannen spreier seg raskt. Per no har vi ikkje kontroll, men vi har mykje mannskap ute, både frå Ulsteinvik og Hareid, seier Lillebø.

Terrengbrannen skal ha spreidd seg over eit området på eit par hundre meter. Det er per no ikkje fare for at brannen skal spreie seg til bustadar.