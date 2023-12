– Krevende situasjon

Helse Møre og Romsdal skriver i en pressemelding at styreleder Ingve Theodorsen og administrerende direktør Olav Læde er skuffa og overraska over Helse-Midt sitt vedtak i dag.

Tidligere i dag ble det klart at Helse-Midt vedtar å innføre Helseplattformen i Møre og Romsdal som planlagt. Dette til tross for at Helse Møre og Romsdal ville utsette innføringa.

– Våre utfordringer med pasientsikkerhet i eget foretak opplevest å ikke bli tilstrekkeleg lagt vekt på, mens økonomi blir den avgjørende faktor i saken, uttaler Ingve Theodorsen og Olav Lødemel.

De skriver videre at de er bekymra over hvordan styrebehandlinga i Helse-Midt blir oppfatta blant de ansette i Helse Møre og Romsdal.

– Det er HMN som vedtar tidspunkt for innføring. Vi trenger nå å diskutere konsekvensene av dagens vedtak før vi gir ytterligere kommentarer, uttaler Theodorsen og Lødemel.