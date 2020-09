– Krev meir pengar

Høgres Vetle Wang Soleim i finanskomiteen på Stortinget ber styret i Helse Møre og Romsdal kreve meir pengar frå Helse midt-Norge. Ein ny finansieringsmodell, Magnussen 2-modellen, skal snart på høyring, og den legg føringar for kor mykje pengar sjukehusa i Trøndelag og Møre og Romsdal skal få i framtida. Soleim er mellom dei som meiner Møre og Romsdal har fått for lite over mange år.