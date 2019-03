– Kreative løsninger avgjørende

Kreative løsninger er helt avgjørende dersom Møre og Romsdal fylkeskommune skal få realisert flere store vegprosjekt. Det ga flere av politikerne i samferdselsutvalget i fylket uttrykk for under debatten om store fylkesvegprosjekt i fremtiden. Nordøyvegen er prioritert på topp, deretter Todalsfjordprosjektet. Men de uprioriterte vegprosjektene som ligger bak disse to vil være avhengig av å være selvfinansierende dersom de skal bli realisert, sier Iver Nordseth (V).