– Koronatiltakene må fortsette

Frp-leder Siv Jensen sier at tiltakene som har hjulpet flyselskapene gjennom koronakrisen, må fortsette. Jensen som deltok på et stort flyplassmøte i Ørsta i dag, sier at koronapandemien ikke er over. Møtet har kommet i stand på grunn av frykt for at rutetilbudet på Hovden skal bli kraftig redusert. Jensen sier at det kan bli aktuelt å innføre FOT-ruter på Hovden som vil innebære at Staten kjøper flyruter for å opprettholde tilbudet. Administrerende direktør i Widerøe, Stein Nilsen som også deltok på møtet, vil ha statlige rutekjøp på Hovden. Larsen sa at hans viktigste oppgave nå er å sørge for at Widerøe overlever.