– Kontroversielle gondolplanar

Ordføraren i Sula, Jim Arve Røssevoll (Ap), kallar planane om gondolbane opp Sulafjellet for kontroversielle. Flakk-gruppen ser føre seg at banen skal gå frå Langevåg og at det kan bli ein attraksjon for heile regionen. – Ein må også ta innover seg at dette er eit turområde. Dette er kontroversielt og here er mange omsyn å ta, seier Røssevoll.