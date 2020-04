– Kontrollen har vore for dårleg

– Fleire fylkespolitikarar er kritiske til at det ikkje var utarbeidd betre prognosar for økonomien i 2019. I desember vedtok fylkestinget kraftige kutt innanfor utdanning og samferdsel, men over nyttår blei det kjend at fylkeskommunen fekk eit solid overskott. I dag blir rekneskapen for 2019 behandla i fylkestinget. Fleire politikarar har etterlyst betre rapportering. Anders Riise frå Høgre er glad for overskotet, men meiner kontrollen har vore for dårleg. Fylkeskommunedirektør Ottar Brage Guttelvik skriv i sin innstilling at arbeidet med å utarbeide økonomiske prognosar blei nedprioritert fordi oppgåvene innanfor samferdsel tok mykje tid. Han vil prioritere dette i 2020.