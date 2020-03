– Kontroll på smittesituasjonen

I Møre og Romsdal er smittesituasjonen under kontroll og framleis i ein tidleg fase, meiner Jørn-Åge Longva, smittevernoverlege i Møre og Romsdal. Han har ikkje inntrykk av at det er ukontrollert spreiing i samfunnet i Møre og Romsdal, slik vi kan sjå i dei større byane. – For Møre og Romsdal sin del vil eg tenkje at tiltaka kjem til riktig tid som kan vere med på å avgrense epidemien her hos oss, seier Longva under pressekonferansen til Helse Møre og Romsdal.