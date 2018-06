– Kontroll på brannen

Brannmannskapene har fått kontroll på brannen i terrenget ved Tueneset i Ålesund. Et område på mellom 50 og 60 kvadratmeter er svidd av, opplyser 110-sentralen i Møre og Romsdal. – Brannen er slukket og vi har dynket området og har full kontroll, sier innsatsleder Sindre Egeness. Han legger til at det er viktig å være bevisst på at det er veldig tørt i naturen, og at det lille som har kommet av nedbør ikke har endret på at brannfaren er stor i terrenget.