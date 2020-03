– Konsekvensene kan bli store

Representanter for reiselivet møter næringsminister Iselin Nybø i dag for å diskutere konsekvensene av korona-viruset. Per Arne Tuftin, direktør i Norsk Reiseliv, sier konsekvensene for næringa kan bli store. Tuftin sier at dersom asiatiske, amerikanske og sør-europeiske turister holder seg borte så må det settes inn drastiske tiltak.