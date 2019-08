– Konflikten er svært uheldig

Det har vært dialog mellom Kunnskapsdepartementet og Volda i forbindelse med den pågående arbeidskonflikten. – Konflikten som har oppstått ved Høgskulen i Volda er svært uheldig for alle involverte, skriver statssekretær Rebekka Borsch (V) i en e-post til Medier 24. Hun sier de har tillit til at ledelsen ved skolen gjør hva de kan for å løse konflikten på best mulig måte. – Det er opp til ledelsen og styret å løse denne saken på en mest mulig skånsom og hensiktsmessig måte, sier Borsch.