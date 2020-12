– Kommunar slit med budsjetta

I dag vedtar stortinget overføringane av frie midlar til kommunane og fylka for neste år, og regjeringa foreslår ein vekst på to milliardar kroner. Men 138 ordførarar frå Arbeidarpartiet fryktar kutt i velferdstilbodet. Ap-ordførar Eva Hove i Fjord seier dei opplever kutt og at fleire kommunar slit med budsjetta sine.