– Kommunane må få ein garanti

Kommunedirektøren i Volda, Rune Sjurgard, meiner regjeringa må gi ein forpliktande garanti om at velferdstilbodet kan oppretthaldast. Klokka 11 i dag legg regjeringa fram sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett. Sjurgard som er nestleiar i KS sitt nasjonale rådmannsutval, seier den økonomiske situasjonen i kommunane er svært usikker etter to månader med koronapandemien. Den har ført til store ekstrakostnadar og tapte skatteinntektar. Mandag kveld ble det kjend at kommunane får to milliardar ekstra neste år på grunn av koronakrisen.