– Kom over i motsatt kjørefelt

De to førerne som ble fraktet til sykehus med ambulansehelikopter etter ulykken i Ulstein mandag ettermiddag er ikke alvorlig skadet, opplyser operasjonsleder Arild Reite. Politiet har hatt snakket med begge i kveld. – De har forklart at en av bilene kom over i motsatt kjørefelt. Hva som var årsaken til dette må den videre undersøkelse vise, sier Reite. De tekniske undersøkelse på ulykkesstedet er ferdig og bilberging pågår. Veien skal åpnes igjen innen kort tid.