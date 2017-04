– Knut Borge var en sann Moldejazz-venn

Den mangeårige NRK-medarbeideren Knut Borge er død, 67 år gammel. Borge døde etter en tids sykdom, opplyser familien til NRK. Den kjente TV- og radioprofilen var tilknyttet NRK som frilanser fra 1973 og er blant annet kjent fra programmene «Borgulfsen», sammen med makker Torkjell Berulfsen, og «Studio Sokrates» med Lars Nilsen.

Jazz- og filosofiprogrammet «Studio Sokrates» hadde i mange år direktesending fra Alexandriaparken under Moldejazzen. I tillegg var Borge fast konferansier for Moldejazz i perioden 1979 til 1989. Festivalsjef for Moldejazz, Hans-Olav Solli, sier at navnet hans er sterkt knyttet til festivalen.

Festivalsjef, Hans-Olav Solli, sier Knut Borge hyppig besøkte jazzfestivalen. Foto: Yngve Hustad Reite / NRK

– Han var virkelig en sann Moldejazz-venn.

Spesielt en ting blir fortsatt snakket om på jazzfestivalen.

I 1984 skulle Miles Davis spille på festivalen. Men artisten ble syk og var forsinket til jazzbyen. Derfor hadde publikum ventet i timevis da artisten endelig entret scenen.

– Hans hilsen i forbindelse med Miles Davis-konserten er legendarisk. Borge sa: «Velkommen til midnattsmesse, Gud sitter i garderoben».

– Den introduksjonen er noe av det mest siterte på festivalen, forteller Solli.