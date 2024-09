– Knuffing med en gang

Steinar Wiik Sørvik, som representerer en av de tiltalte, sier det var ypping til bråk umiddelbart da spesialsoldatene kom ut på byen.

Han sier de ikke forstår hvorfor de ble motatt på denne måten av de lokale.

Wiik Sørvik representerer en av de som er tiltalt for grov vold.

Hans klient innrømte straffskyld i avhør, men nektet i retten tirsdag. Han mener at klienten hans ikke hadde oversikt over situasjonen da han sa at han var skyldig.