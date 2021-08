– Klimarapporten uroar

MDG-politikar Carl Johansen etterlyser ei mykje sterkare omstilling til grøn økonomi. – Klimarapporten frå FN gir grunn til stor uro og teiknar eit dystert framtidsbilete, meiner Johansen. Han meiner konsekvensane mellom anna blir meir tørke og store utfordringar for landbruket. Johansen gjer det klart at partiet hans ikkje vil støtte ei regjering som går inn for å opne nye oljefelt.