– Kleven bør finne nye båttyper

Kleven Verft i Ulstein har levert sitt siste hurtigruteskip - og er klare for andre oppdrag. Først må avtalen med de nye eierne i DIV Group fra Kroatia signeres. Dette skulle skje i dag, men kan bli utsatt på grunn av at det gjenstår mye papirarbeid. Økonomiprofessor Torgeir Reve meiner det viktigste for verftet nå er å finne nye båttyper som er ideelle å bygge i Norge.