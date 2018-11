– Kjempar framleis for å bli høyrt

Fredag ettermiddag møtes 80 ungdommar i Molde for å vere med på ungdommens fylkesting. Der skal det blant anna veljast nytt ungdomspanel for neste periode. Leiar av ungdomspanelet Urtė Karanauskaitė, seier ungdom framleis kjempar for å bli høyrt av politikarane. – Man kan si at den viktigaste saka er ungmedverknad, seier ho. Ungdommens fylkesting skal også velje ny ungdomskommune i Møre og Romsdal. Det siste året er det Halsa som har hatt tittelen. (Bilde: Ungdomspanelet i Møre og Romsdal 2017-2018)