I dag har næringsminister Monica Mæland og fiskeriminister Per Sandberg et møte med blant annet sjømatnæringa for å diskutere strategier.

– Kina har potensiale til å bli et betydelig marked for norsk sjømat. Forhåpentligvis vil norske bedrifter nå i større grad få ta del i utviklingen av kinesiske sjømatmarkedet, hvor det er en voldsom etterspørsel, sier fiskeriminister Per Sandberg.

– Jeg ser frem til å gjenoppta forhandlingene om en frihandelsavtale med Kina så raskt som det er praktisk mulig, sier næringsminister Monica Mæland.

Normalisering

Norge og Kina har tatt opp igjen handelssamarbeidet, etter at det har vært en isfront siden fredsprisutdelinga i 2010. Tildelinga av prisen til Liu Xiaobo førte til sterke reaksjoner fra kinesiske myndigheter og gjorde det krevende for norske bedrifter å operere i Kina.

Normaliseringen av forholdet mellom de to landene skapte forventinger blant norske eksportbedrifter. Sjømateksportørene ser store muligheter

– Kina blir mer og mer viktig for norsk sjømateksport, sier ålesunderen Inger Marie Sperre som er leder i Norsk Sjømatråd, og daglig leder i fiskeeksportøren Brødrene Sperre på Ellingsøya.