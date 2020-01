– Kan starte bygging i 2023

Konsernsjefen i Ulstein-gruppen, Gunvor Ulstein, spilte inn det planlagte fastlandssambandet mellom Hareid og Sula som et viktig vegprosjekt for regionen i møtet med den nye vegdirektøren i dag. Ulstein gjorde det klart at Hafast står byggeklart i 2023. Hun sier fergene innebærer bompenger til evig tid, og at det er viktig å erstatte fergene med fastlandssamband der bompenger blir betalt for en begrenset periode. Den nye vegdirektøren Ingrid Dahl Hovland møtte næringslivet og lokale politikere i Ålesund i dag før hun dro videre til Molde.