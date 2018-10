– Kan minne om turistskatt

Distriktsutvalget til Arbeiderpartiet foreslår at kommunene skal få anledning til å ta et reisemålsbidrag fra turister. – Det kan minne om turistskatt, sier Astrid Eide Hoem, som har sittet i utvalget. Hun tror flere kommuner ønsker at turistene skal betale mer, for eksempel for slitasje av naturen. – I den gode ånden man har i Norge, der man kommer og benytter seg av naturen og lokalsamfunnet, så må man også gi tilbake, mener Eide Hoem.