– Kan innebære en risiko

Om vel sju måneder blir Helseplattforma innført ved de fire sykehusene i Møre og Romsdal.

Pasientjournalsystemet har fått flengende kritikk etter at det ble innført på St Olavs Hosptial for nesten et år siden.



Fungerende sykehusdirektør Heidi Nilsen legger ikke skjul på at innføringa også innebærer en betydelig risiko i Helse Møre og Romsdal.

Styret blir orientert om forberedelser og opplæring på styremøtet neste uke.