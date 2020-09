– Kan bli dramatisk for Nordøyvegen

Lederen i samferdselsutvalget i Møre og Romsdal, Kristin Sørheim fra Senterpartiet, er svært kritisk til forslaget fra et regjeringsoppnevnt utvalg som har vurdert framtidige inntekter for bomselskapene. Reduserte takster for el-biler, tidsavgrensede rabatter og maksbetaling i bompenge-prosjekter bør avvikles ifølge utvalget. – Det vi få dramatiske følger for de som skal bruke Nordøyvegen når den står ferdig, mener Sørheim.