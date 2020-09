– Kampen om pengane blir knallhard

Nasjonal rassikringsgruppe mobiliserer no for å få auka løyvingane til rassikring. Målet er ein tredobling av rassikringspotten og no blir det arbeidd inn mot den nasjonale transportplanen som blir vedteken til neste år. Leiaren i Nasjonal rassikringsgruppe, Jenny Følling (Sp), presenterte utfordringane på ein konferanse i Loen i ettermiddag. Ho seier det blir viktig å trykke på i forhold til Stortinget og regjeringa. Kampen om pengane blir knallhard, trur Følling.