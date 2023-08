– Kamelen gjorde det ansvarlige artister må gjøre,

Festivalarrangøren Momentium mener at det ikke var noe dramatikk da Kamelen stoppet konserten sin under Jugendfest i går på grunn av trengsel.

– Kamelen gjorde det ansvarlige artister må gjøre, og som alle vi som bryr oss om sikkerhet, må bidra til at det er enkelt og positivt å gjøre. Han tok en pause så snart han så antydning til trengsel i publikum, for å være føre var og hundre prosent sikker på at alle er trygge, skriver Steffen Kjevik, festivalsjef i en pressemelding.

Videre skriver han at de også satt og fulgte med på situasjonen og at de ikke så noe alvorlig trengsel.

Ingen ble skadet i hendelsen og konserten kunne fortsette etter kort tid.