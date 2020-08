– Kaia kan bli stoppa av kommunen

NVE slår fast at kaianlegget på Haramsøya der vindturbinane skal kome i land ikkje er ein del av statleg plan. Seksjonsleiar Øyvind Leirset i NVE seier til NRK at det er Ålesund kommune som er planstyresmakt for kaia på Håneset. – Dette betyr at kommunestyret har makt til å kunne stoppe anlegget, seier leiar Birgit Oline Kjerstad i Nei til vindkraftverk på Haramsøya.