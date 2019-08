– Jobber med å redusere kostnadene

Helse Møre og Romsdal fikk et negativt avvik på minus 2,8 millioner kroner for juni og minus 800 000 kroner for juli. Årsprognosen er minus 88,2 millioner kroner og er uendra fra forrige rapportering. – Resultatet for juni og juli viser ikke de store avvikene samla sett, men vi ser at den underliggende drifta er utfordrende sier administrerende direktør Nils Kvernmo. Han sier de jobber med flere tiltak for å få redusert kostnadene.