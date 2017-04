– Jeg synes det er rart at de tør å gjøre dette når de er i en sånn situasjon, sier Aure-ordfører Ingunn Golmen.

Situasjonen ordføreren refererer til er Sebastian-saken hvor politiet har tatt ut siktelse mot Helse Møre og Romsdal og vist til at systemsvikt var grunnen til at den hjertesyke babyen døde i 2015. Barneavdelinga var stengt også da.

– Her har de en siktelse, og de har et klart krav om at de skal finne ut hva som har skjedd, og så velger de å ha samme stenging uten ny konsekvensutredning og uten at vi vet hvordan dette slår ut i forhold til sikkerheten for barn og unge i regionen vår, sier Golmen.

– Mener alle skal føle seg trygge

Barneavdelinga i Ålesund er den eneste i fylket som er åpen i påska. Administrerende direktør i helseforetaket, Espen Remme, sier at det er viktig å huske på at det er flere seksjoner som er stengt i perioder med lav aktivitet.

Administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal, Espen Remme, sier at alle kan føle seg trygge. Foto: Tore Ellingseter

– Det er for å bruke personellet når det trengs mest, i de periodene det er høyest aktivitet.

Han forstår at folk er urolige, men mener alle skal kunne føle seg trygge, selv om barneavdeling i Kristiansund er påskestengt.

– Nå har vi gått ut med informasjon både internt og eksternt i forhold til legevaktene rundt omkring og vår egen organisasjon. Vi har også fått tilstedevakt av anestesilege ved Kristiansund sjukehus, vi styrker ambulansetjenesten i forhold til overføringskapasitet, vi har et godt samarbeid med barneavdelingene i Midt-Norge, og vi har utviklet individuelle planer for barn med særskilte behov, sier han.

Det er ikke godt nok mener Aure-ordføreren.

– Det er spesialtilbud unger trenger. Det er ikke bare å legge en unge inn på en voksenavdeling. De har ikke de samme fagfolkene tilgjengelig, eller det samme apparatet som de har på en fullverdig og åpen avdeling, sier Golmen.