– Jeg så den komme

Nina Haver-Løseth hadde på følelsen at lagvenninnen Ragnhild Mowinckel ville kjøre inn til medalje i onsdagens OL-utfor. – Jeg så den komme. Jeg meldte at den skulle komme. Jeg har sagt at hun tar i hvert fall én medalje i dette OL, smilte Haver-Løseth til NTB etter å ha sett Mowinckel kjøre inn til en for mange overraskende sølvmedalje.