– Jeg lærte tidlig å se hele fylket

Fylkesordfører Jon Aasen sier det er vemodig å lede sitt siste fylkesting, men han er også litt lettet. Aasen har vært fylkespolitiker for Arbeiderpartiet siden 1991 og fylkesordfører i tilsammen 12 år, men har sagt nei til gjenvalg. Aasen sier han skjønte tidlig at det var viktig å ha syn for hele Møre og Romsdal, og han ville ikke bli en fogderipolitiker. Jon Aasen ble fylkesordfører første gang i 2003 og kom tilbake etter valget i 2011.