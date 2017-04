– Jeg kan ikke se at jeg kan fortsette i prestetjenesten

Barlaup var en av 264 prester som skrev under et opprop mot likekjønnet vigsel da saken skulle behandles på Kirkemøtet, og nå tar han avskjed etter 24 år som prest i Den norske kirke.

Feil av Kirken

Stein Barlaup mener det er feil av Kirken å ha en vigselsliturgi som kan brukes av par av samme kjønn.

– Jeg tenker jo egentlig på prestetjenesten som en livslang tjeneste, men jeg kan ikke se at jeg kan gå videre i denne tjenesten eller søke meg inn i en ny tjeneste. Til det har Kirken forandret for mye. Når den nå har forandret sin liturgi så har den også forandret sin lære.

– En blir på en måte satt til side

Kirkemøtets vedtak betyr ikke at en prest er nødt til å vie par av samme kjønn. Han kan si nei, og en annen prest kan gjennomføre vigselshandlingen isteden.

Men det synes Barlaup blir vanskelig.

– De snakker om at vi skal ha rom i Kirken, men spørsmålet for dem som har valgt å bli værende er jo hvor stort dette rommet er egentlig. En blir på en måte satt til side. Dersom du ikke gjør dette så gjør noen annen det. Du kan ha din private mening, og det er det. Men det fungerer ikke for meg, sier Stein Barlaup.

– Dette er et brudd med den kristne historie og tradisjon gjennom 2000 år.

Begynner som lærer

Stein Barlaup kommer trolig til å ha sin siste gudstjeneste til sommeren. Deretter begynner han som lærer i en barne- og ungdomsskole i Molde. Han gleder seg til å ta fatt på jobben som lærer.

– Nå er jeg klar for det. Det skal bli spennende å begynne som lærer. Jeg har hatt litt undervisning som prest i en liten lokalmenighet så jeg håper jeg kan dra nytte av det.

Slutter i Sykkylven

Første påskedag holder sokneprest Helge Standal i Sykkylven sin avskjedsgudstjeneste, og slutten i den Den norske kirke etter 35 års tjeneste som prest.

Helge Standal slutter også som sokneprest i Den norske kirke fordi han er uenig i praksisen med likekjønnet vielse. Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

Før han for sju år siden vendte tilbake til heimbygda Sykkylven som sokneprest, jobbet han i mange år i kirka i Sandnes. Standal ser at mange har problem med å forstå at han slutter som prest fordi han er uenig i at kirka vier likekjønnede.

Samtidig får han også mange positive tilbakemeldinger om at folk er enig med han, men tør ikke vise det.

– Mange for eksempel folk jeg møter på butikken, nærmest visker at de er enig med meg, men ikke før å si det høyt, forteller Helge Standal

Han begrunner sitt standpunkt til likekjønnet vigsle, med det han tolker som Jesus` tydelige ord i Bibelen om at ekteskapet skal være mellom en kvinne og en mann.

– Når vi da får en kirke som innfører en liturgi som bryter med Jesus ord, er det langt mer alvorlig enn andre uenigheter vi har, sier Standal.

Ulike diskusjoner

Han har opplevd den opprivende diskusjonen rundt ekteskapet, langt annerledes enn diskusjonen om for eksempel kvinnelige prester.

Standal viser til at biskoper som var for homofilt samliv for bare 20 år siden, mente det ville være kirkesplittende vranglære å innføre en liturgi for likekjønnede. Nå er det en helt annen oppfatning om bibelen gjelder eller ikke i spørsmålet om ekteskapet, mener han.

I sju år har Helge Standal vært sokneprest i Sykkylven kyrkje. Foto: Arild Solberg

Kirka har innført en ny lære og omdefinerer ekteskapet på en måte som gjør at jeg ikke kan stå i denne kirka og være prest lenger.

De to prestene i Sykkylven er delt i synet på den nye liturgien som inkluderer likekjønnede vielser. Den andre presten kommer til å holde fram i stillingen sin.

Vakte uro

Standal hadde opprinnelig tenkt å slutte som sokneprest etter årets konfirmasjon i mai. Men det kom en del sterke ytringer om synspunktene hans blant annet på sosiale medier.

Ikke minst ble det uro i årets konfirmantkull etter at Standals syn ble kjent.

Derfor valgte biskop Ingeborg Midttømme å be Standal slutte i prestegjerningen tidligere enn han hadde tenkt, og før konfirmasjonstiden var ferdig.

Biskop Ingeborg Midttømme ba soknepresten slutte tidligere enn han hadde tekt. Foto: Gunnar Sandvik

– Når det ble uro i konfirmantflokken i denne saka, kanskje også etter påvirkning fra voksne, fanga nok biskopen opp dette. Hun tenkte vel som så at dette ikke skal prege konfirmasjonssøndagen. Det ønsker ikke jeg heller, dersom det er vanskelig for noen, sier Standal, og valgte å følge biskopens råd.

Standal sier har fått mye støtte for sitt syn. Flere enn media tror er nok for et tradisjonelt syn på ekteskapet i Norge, mener han, og slår fast at prester med hans syn på ekteskapet, nå utgjør mindretallet i kirka.

– I media blir vi nok oppfattet som en marginalisert og sær gruppe. Og jeg er jo bare en landsens sokneprest på Sunnmøre som slutter, og det er ingen stor sak. Men jeg kan jo tenke meg at de som står fram med kontroversielle meninger, føler at det koster. Det vil kanskje koste mer og mer å gå mot strømmen, sier han.

Helge Standal innrømmer at det er en sorgprosess å slutten i kirken han har vokst opp i, og som har betydd så mye for han.