– Jeg føler en tristhet

KrF sin varaordfører i Ålesund, Tor Johan Øvstebø, synes det er svært trist å miste Knut Arild Hareide som partileder. Hareide gjor det klart at han trakk seg dersom landsmøtet ikke støttet hans anbefaling å søke regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. 98 delegater stemte for å gå inn i Erna Solbergs regjering mens 90 støttet Hareide. Tidligere stortingsrepresentant Rigmor Andersen Eide som også støttet Hareide, er også skuffet over resultatet.