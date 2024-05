– Ingen kjende alvorlege hendingar ved innføring av Helseplattforma

Fagdirektør Erik Solligård i Helse Møre og Romsdal orienterte onsdag styret om innføringa av Helseplattforma.

Han viste til at det var 487 meldingar om uønskte hendingar frå 27. april til 20. mai i helseføretaket. 266 var pasientrelaterte. Talet for same periode i fjor var 235 pasientrelaterte. Auken kan likevel vere større enn det ser ut som, fordi sjukehusa behandlar færre pasientar enn vanleg medan dei innfører Helseplattforma.

– Men det har ikkje vore alvorlege hendingar på grunn av Helseplattforma som vi er kjent med per no. Det er bra og det er tryggande, seier han.

Administrerande direktør Olav Lødemel skryt av alle dei tilsette som har stått på i perioden.

– Innføringa av Helseplattforma har vore ein god seglas til no. Men vi skal vere forsiktige med å feire at det er i orden før det er i orden. Når det er sagt, har vi fulgt planen og det har gått som planlagt, seier han.