– Ingen hjerneslag er like

Ingen tilfeller av hjerneslag er like, sier Nils Espen Lilleheim som er lokallagsleder i LHL Hjerneslag Ung. Han mener det er viktig å være oppmerksom på symptomene på hjerneslag slik at en kan få tidlig behandling. Selv ble han rammet av hjerneslag for noen år siden. Han sier livet etterpå har vært preget av oppturer og nedturer. Nå er han hundre prosent ufør. I dag blir verdensdagen for hjerneslag markert med fokus på livet etterpå.