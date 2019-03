– Ingen er tent med at liv går tapt

Regjeringa vil innføre nye brannvernsreglar ved norske campingplassar frå 1. juli og ha ein fast grense på fire meter mellom campingvogner, plattingar og spikartelt. Men fleire i næringa meiner endringane kjem for fort. I Norddal kommune vedtok dei i 2011 ei kommunal forskrift og ordførar Arne Sandnes råder andre kommunar til å gjere det same. Han seier det i starten var mykje motstand, men at dei aller fleste har tilpassa seg regelverket. – Ingen er tent med at liv går tapt. Det kan det lett gjere dersom det tek fyr på nattetid. Og er det vind så kan plassen bli overtent på få minutt, seier Sandnes.