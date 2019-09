– Ingen er freda

Ansatte ved Tine Elnesvågen kjenner seg ikke freda fra ytterligere nedbemanning, selv om Tine skal bruke 120 millioner på oppgradering av meieriet. Tine varsla før helga kutt på en milliard kroner og en nedbemanning på 400 ansatte. Hovedgrunnen er at det blir slutt på Jarlsberg til eksport om et års tid og da må Tine Elnesvågen ned med rundt 10 ansatte fra de 57 de har i dag. – Vi skal inn i en periode nå med nedbemanning og først og fremst ser vi på den. Vi har et håp om at det skal gå bra videre fordi det er behov for oss og vi har god melketilgang. Men ingen er freda og vi skal ikke være naive og tro det, sier hovedtillitsvalgt Håvard Holten.