– Ingen alvorlige feil meldt inn

I går kveld tok kommunene Molde, Hustadvika, Rauma, Aukra, Vestnes, Fjord, Sula, Rindal og Kristiansund i bruk journal- og samhandlingssystemet Helseplattformen. Regional innføringsleder for Romsdalskommunene, Gøril Groven, sier lørdag formiddag at temperaturmålingen de har gjort i kommunene tilsier at det ser bra ut.

– Det har blitt meldt inn noen få feil, men det er ikke et stort volum, og det er heller ingen alvorlige feil som er meldt inn.

Hun sier videre at de vet at det vil komme feil, det er forventet i innføringsprosjektet. Det er mye som skal læres og det vil ta tid før alle kan det nye systemet, men at de er rigget for å fange opp alvorlige feil raskt.

– Så vi er ikke bekymret for pasientsikkerheten.

Mandag skal enda flere ta systemet i bruk og da mener Groven man vil få testet systemet skikkelig.

Innføringslederen opplyser også at kommunene vil ha hyppige møter de neste dagene og ukene for å dele erfaringer med systemet og fange opp feil.

Kristiansund melder også lørdag at oppstarten har gått etter planen. NRK har også vært i kontakt med Fjord og Sula kommune som gir samme tilbakemelding.