– Ikkje vits å trumfe gjennom

Fleirtalspartia i Ålesund har i sitt nye forslag redusert bypakken med over tre milliardar kroner. Saka skal opp i bystyret i dag. Det opphavlege forslaget har blitt avvist av samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) fordi han meiner prislappen er for høg og bompengebelastninga for stor. Det er ikkje realistisk å presse gjennom det opphavlege forslaget, men det er blitt vurdert, seier varaordførar Tor Johan Øvstebø frå KrF. – Når samferdselsministeren er så tydeleg som han er, så hadde det vore ein risiko av dimensjonar å prøve å trumfe dette gjennom, seier han.