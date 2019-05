– Ikkje opptatt av tabellen

Kristiansund ligg på ein femteplass på tabellen før søndagens eliteseriekamp mot Haugesund. Men KBK-trenar, Christian Michelsen, er ikkje opptatta av kor laget ligg på tabellen. – Eg er opptatt av at vi har tatt mange poeng, at vi framstår som eit sterkt kollektiv og at vi har eit stort ferdigheitsregister i gruppa. Og eg er veldig stolt og opptatt av at vi har ein sulten gjeng som heile tida har lyst å bli betre, seier Michelsen.