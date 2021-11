– Ikkje noko gale med fartsmålinga

Ein mann i 20-åra frå Sogn og Fjordane er dømt til fengsel i 21 dagar og mistar førarkortet etter å ha køyrt i 148 kilometer i timen i 80-sona over Ørskogfjellet. Mannen forklarte for retten at han neppe kunne køyrt så fort, men blei ikkje høyrt. Politiet forklarte at det ikkje var noko gale med fartsmålinga, og at dei registrerte at motorsyklisten kom i svært stor fart. Retten ser alvorleg på at mannen berre gjorde det for moro skuld