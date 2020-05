– Ikkje nok pengar til alt

Helse Møre og Romsdal sender anbodet for ny straumforsyning ut på anbod før sommarferieavviklinga blir sett i gang. Anleggsstart er planlagt til hausten.

– I samband med låneopptaket til SNR blei det også sett av 204 millionar kroner til oppgraderingar i Ålesund og Volda. Fleire av prosjekta som er omtalt går ut over desse rammene og må løysast seinare, sa administrerande direktør Øyvind Bakke under styremøtet idag.

Nytt akuttmottak i Ålesund, intensivavdeling, observasjonspost og operasjonsstover må utsetjast. Eit prosjekt ved Volda sjukehus må også nedskalerast.

Øvst på prioriteringslista står no ny straumforsyning i Ålesund, ein del av ombygginga i Volda og det nye habiliteringsbygget i Ålesund.

Representantar for dei tilsette uttrykkjer sterk misnøye med at prosjekt som har vore inne i planane tidlegare no blir utsett.

– Eg trur vi alle er utålmodige. Målet vårt er felles, sa administrerande direktør Øyvind Bakke.