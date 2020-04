– Ikkje dra på miljøstasjonen no!

ÅRIM, som har ansvar for ni miljøstasjonar på Sunnmøre ber folk unngå å levere avfall no om det ikkje er høgst nødvendig. Dei slepp inn få bilar samtidig av smittevernomsyn, og det var lang kø ved deira største miljøstasjon, Bingsa i Ålesund, måndag morgon. – Eg forstår godt at folk ryddar i hagen og pussar opp no, men vi må likevel be dei om å vente med å kaste avfall til det kjem nye retningslinjer frå styresmaktene. Det er nødvendig å ha miljøstasjonen open, slik at bedrifter har ein plass å levere avfall. Der er også privatpersonar som har gode grunnar til å levere akkurat no, for eksempel folk som skal flytte. Men vi må be alle andre vente, seier kommunikasjonssjef Ingeborg Ukkelberg i ÅRIM.