– Ikkje alle har sove i natt

Ordførar i Rauma, Lars Olav Hustad, seier at det har vore ei spennande natt for bebuarane som til vanleg bur under Mannen. – Ikkje alle har fått sove i natt. Nokre har det greitt medan andre tek det tyngre for kvar gong dei blir evakuert.