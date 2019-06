– Ikke viktig å bruke oljepengene

Mange Frp-medlemmer sa før partiets krisemøte at det må brukes milliarder av oljepengene for å slette bompengegjelda. Onsdag ble det vedtatt seks krav – ingen av de nevner oljefondet. Nå er det ikke lenger så viktig å bruke nettopp oljepengene, ifølge Frank Sve som er bompengemotstander og fylkesleder i Møre og Romsdal Frp. – Hva slags penger man bruker for å slette bompengegjelden er ikke så vesentlig. Penger er penger og vi har nok av det, så vi burde kunne slette bompengegjeld, sier Frank Sve.