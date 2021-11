– Ikke straffbar handling

Spesialenheten for politisaker har etterforsket om det ble begått en straffbar handling av noen i politiet etter at en mann døde i arresten i Kristiansund i fjor. En mann i 60-årene døde i september i fjor, og saken ble etterforsket. Tidens Krav melder at det spesialenhetens etterforsking ikke har avdekket noen straffbar handling. Obduksjonsrapporten viste at dødsårsaken skyldes alkoholforgiftning i kombinasjon med andre berusende og/eller bedøvende midler.