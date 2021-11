– Ikke skap usikkerhet

Stortingsrepresentant Helge Orten fra Høyre vil ha svar fra fiskeriministeren om han vil se på kvotefordelinga mellom fartøygruppene når regjeringen skal lage en ny kvotemelding. Det skjer i et skriftlig spørsmål i Stortinget. Orten viser til at fiskerinæringa i hans eget hjemfylke Møre og Romsdal har signalisert at det er svært viktig med stabilitet og forutsigbarhet, og advarer regjeringa mot å rokke ved det.