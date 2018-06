– Ikke bekymret for sykehuset

Ordføreren i Molde, Torgeir Dahl (H), er ikke bekymret for det planlagte sykehuset for Nordmøre og Romsdal. I dag vedtok styret i Helse Møre og Romsdal å avblåse anbudskonskurransen fordi tilbudene ble for dyre. Dahl forutsetter at ambisjonene for det nye sykehuset ikke blir redusert. Han sier han ble varslet av helseminister Bent Høie om kostnadsprekken før den ble offentlig kjent, og Høie understreket da at prosjektet står fast.