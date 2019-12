– Husk byttelapp

Julaften nærmer seg, og julehandelen er for lengst i full gang. Forbrukerrådet ber folk om å ta vare på byttelappen når man kjøper julegaver. De fleste har opplevd å få en gave som man av ulike grunner er nødt til å bytte. – I slike tilfeller er det lurt med byttelapp for å forsikre seg om at gaven enkelt kan byttes, minner Forbrukerrådet om.